Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Летчики ЗВО провели ночные полеты на Су-30СМ в Курской области

Кира Тило
02:58 14.11.2021
В полетах задействовано более 40 военнослужащих из числа летного состава.
Летчики ЗВО провели ночные полеты на Су-30СМ в Курской области
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

На аэродроме в Курской области летчики Западного военного округа провели плановые ночные учебно-тренировочные полеты на истребителях Су-30СМ.

В ходе полетов пилоты отработали взлет и заход на посадку в сложных метеоусловиях, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на малых и средних высотах.

Среди обязательных элементов упражнений, которые также выполнили пилоты, имитация воздушного боя и принуждение воздушного судна-нарушителя к посадке. Полеты прошли в течение трех летных смен, задействовано более 40 военнослужащих из числа летного состава.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:17 В стране и мире
В РФ создали многоразовый суборбитальный корабль для туризма и прыжков с парашютом
01:34 В стране и мире
Мужчина погиб, перебегая дорогу на Варшавском шоссе в Москве
01:30 В стране и мире
СМИ: хакеры взломали систему электронной почты ФБР
22:52 В стране и мире
В Польше сообщили о гибели солдата на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
22:15 В стране и мире
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в наезде на полицейского в Каспийске
Популярное
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.