Летчики ЗВО провели ночные полеты на Су-30СМ в Курской области

На аэродроме в Курской области летчики Западного военного округа провели плановые ночные учебно-тренировочные полеты на истребителях Су-30СМ.

В ходе полетов пилоты отработали взлет и заход на посадку в сложных метеоусловиях, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на малых и средних высотах.

Среди обязательных элементов упражнений, которые также выполнили пилоты, имитация воздушного боя и принуждение воздушного судна-нарушителя к посадке. Полеты прошли в течение трех летных смен, задействовано более 40 военнослужащих из числа летного состава.