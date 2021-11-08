Умер инициатор создания истребителя Су-30СМ Сергей Третьяк

Один из инициаторов и организаторов программы Су-30СМ, бывший вице-президент ПАО «Корпорация «Иркут» Сергей Третьяк ушел из жизни 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«ПАО "Корпорация "Иркут" с прискорбием сообщает, что 6 ноября 2021 года скоропостижно ушел из жизни заслуженный работник и ветеран предприятия Сергей Дмитриевич Третьяк», - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа Су-30СМ в короткие сроки обеспечила качественное обновление военной авиации нашей страны. В пресс-службе говорится, что эти истребители состоят на вооружении ВКС и авиации ВМФ России, а также эксплуатируются в Казахстане, Белоруссии, Армении. Где и когда пройдет панихида, станет известно позже, добавили в пресс-службе.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.