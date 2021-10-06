Огонь на высокогорье: лучшие кадры активной фазы международных учений «Селенга-2021»

Активная фаза военного учения «Селенга-2021» с участием подразделений Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Монголии завершилась на высокогорном полигоне Дойтын Ам. Подразделения двух стран выполнили задачи в едином замысле тактических действий.

Впервые за ходом действий войск наблюдали премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ, министр обороны Г. Сайханбаяр и первые лица ведомства. Также на завершающем этапе присутствовал заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Массированным огнем мотострелковых и танковых подразделений, а также артиллерии ВВО и ВС Монголии уничтожили превосходящие силы условного противника.

Летный состав армейской авиации ВВО впервые выполнил тренировочные полеты на высокогорном полигоне, высота которого превышает 1,6 тысяч метров над уровнем моря. Кроме того, военнослужащие впервые на учении «Селенга» выполнили новый тактический прием «Клещи».

Кроме того, в учениях «Селенга-2021» приняли участие военнослужащие военной полиции ВВО. По замыслу этого этапа группа условных диверсантов при попытке прорыва к стратегически важным объектам подрывается на минах. После этого военнослужащие военной полиции блокируют и берут в плен оставшихся в живых «боевиков».

Церемония закрытия учений состоится в монгольском городе Зуун Мод вблизи полигона Дойтын Ам. В ее рамках состоятся шествие военной техники и пролет армейской авиации, принимавшей участие в учениях. Помимо этого, местных жителей ждет насыщенная программа торжественных мероприятий, в которых примут участие творческие коллективы России и Монголии, а также военнослужащие двух стран.

Совместные российско-монгольские военные учения «Селенга» направлены на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на тренировках разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приемы современного боя. В текущем году в учении были задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в республике Бурятия, подразделения ВС Монголии общей численностью порядка 1,5 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.