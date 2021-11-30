Судно затонуло из-за шторма в Ялте

Одно судно затонуло и четыре сорвало с якорной стоянки в Ялте в результате шторма. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем Telegram-канале.

«Пострадало 10 автомобилей, а также 5 судов - одно затонуло ("Славия"), 4 - сорвались с якоря», - сказано в сообщении чиновницы.

Павленко напомнила, что в Ялте от буйства стихии пострадали четыре человека: трое получили травмы в результате падения деревьев и были доставлены в больницу, еще один человек был травмирован сорванной ветром антенной, ему госпитализация не потребовалась.

Сейчас на полуострове объявлено штормовое предупреждение: из-за сильного ветра часть жителей Симферополя и близлежащих районов остались без электричества. Также были повалены деревья, повреждены автомобили, движение по некоторым трассам было прервано. Помимо этого, из-за непогоды пришлось остановить работу катеров в Севастопольской бухте. В некоторых районах Крыма синоптики ожидают усиление ветра до 30-35 метров в секунду.