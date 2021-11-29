Шесть человек пострадали из-за непогоды в Крыму

В Крыму шесть человек пострадали во время буйства стихии, при этом часть из них получила травмы в результате падения деревьев. Об этом сообщают МЧС РФ по региону и местные власти.

«Травмирована женщина в селе Чистенькое, она госпитализирована, и мужчина в Алуште, ему также оказывается помощь. В Ялте также несколько травмированных от падений деревьев», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

Глава администрации Ялты Янина Павленко, в свою очередь, уточнила, что в городе пострадали четыре человека.

«Трое травмированы в результате падения деревьев. Это 16-летний подросток, 67-летний мужчина и женщина того же возраста. С травмами различной степени тяжести и переломами они госпитализированы. Еще один мужчина 33 лет травмирован сорванной ветром антенной. Он обратился в травмпункт - госпитализация не понадобилась», - проинформировала чиновница.

Сейчас на полуострове объявлено штормовое предупреждение: из-за сильного ветра часть жителей Симферополя и близлежащих районов остались без электричества. Также были повалены деревья, повреждены автомобили, движение по некоторым трассам было прервано. Помимо этого, из-за непогоды пришлось остановить работу катеров в Севастопольской бухте. В некоторых районах Крыма синоптики ожидают усиление ветра до 30-35 метров в секунду.