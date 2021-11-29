В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за урагана

В Главном управлении МЧС по Республике Крым заявили о введении режима повышенной готовности из-за урагана.

«Все оперативные службы и ведомства республики переведены в режим повышенной готовности из-за сильного штормового ветра», - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

Ранее в региональном МЧС заявили, что, по данным синоптиков, до конца суток 29 ноября в Крыму ожидается ураганный ветер 30-35 м/с. Таким образом, штормовое предупреждение был объявлено на территории полуострова на 29 и 30 ноября.

Кроме того, 26 ноября ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов.

В МЧС уточнили, что существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Также подчеркивается, что в ведомство уже поступали сообщения о поваленных деревьях и оборванных линиях электропередачи в регионе.

В частности, жители Симферополя делятся в соцсетях видеороликами, на кадрах которых видно, что город обесточен. Также отмечается, что ураган рушит небольшие конструкции, валит деревья и затрудняет движение транспорта.