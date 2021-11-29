Медики назвали нетипичные симптомы омикрон-штамма COVID-19

Медики из Южно-Африканской Республики перечислили нетипичные симптомы нового омикрон-штамма COVID-19, передает SM-News.

Так, при инфицировании новой мутацией коронавируса не исчезают обоняние и вкус, однако больные часто жалуются на повышение температуры и упадок сил. Кроме того, у многих заразившихся наблюдается учащенный пульс.

На прошлой неделе ВОЗ обозначила штамм коронавируса, который зарегистрировали на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В субботу представитель Организации в России Мелита Вуйнович заявила, что появление новой мутации не должно служить поводом для паники. Она также добавила, что в настоящее время не существует доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данного штамма.

Ранее медики из ЮАР заявили, что наиболее уязвимой группой к заражению омикрон-штаммом коронавируса являются молодые люди. В стране госпитализируют людей в возрасте 20-30 лет, большую часть пациентов, по словам медиков, составили не прошедшие вакцинацию.