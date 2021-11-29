Ураганный хаос: опубликовано видео последствий непогоды в Симферополе
Десятки тысяч человек остались без света в Крыму из-за урагана.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Крыму сегодня разбушевалась стихия. Ветер стал причиной массового отключения электричества в нескольких районах Симферополя.
На кадрах «Звезды» видны последствия непогоды. В городе повалены и согнуты деревья, разбиты машины, сорваны линии передач. Ураган рушит небольшие конструкции и затрудняет движение транспорта.
В Крыму ввели режим повышенной готовности. Штормовое предупреждение объявлено на территории полуострова, оно продлится до 30 ноября.
В ближайшие стуки ситуация усугубится, ветер усилится, пройдут мощные ливни. Из-за урагана почти 200 судов не могут пройти Керченский пролив.