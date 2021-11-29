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Ураганный хаос: опубликовано видео последствий непогоды в Симферополе

Андрей Аркадьев
22:28 29.11.2021
Десятки тысяч человек остались без света в Крыму из-за урагана.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Крыму сегодня разбушевалась стихия. Ветер стал причиной массового отключения электричества в нескольких районах Симферополя.

На кадрах «Звезды» видны последствия непогоды. В городе повалены и согнуты деревья, разбиты машины, сорваны линии передач. Ураган рушит небольшие конструкции и затрудняет движение транспорта.

В Крыму ввели режим повышенной готовности. Штормовое предупреждение объявлено на территории полуострова, оно продлится до 30 ноября.

В ближайшие стуки ситуация усугубится, ветер усилится, пройдут мощные ливни. Из-за урагана почти 200 судов не могут пройти Керченский пролив.

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