Почти 200 судов не могут пройти Керченский пролив из-за урагана

Около 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив из-за непогоды и запрета высадки лоцманов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Порядка 100 судов ждут прохода с севера на юг, и примерно столько же с юга на север.

В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за урагана. До конца суток 29 ноября в регионе ожидается ветер 30-35 м/с. Штормовое предупреждение объявлено на территории полуострова на 29 и 30 ноября.

Спасатели предупреждают, что при такой погоде высока вероятность возникновения ЧС. Кроме того, в ближайшие стуки ситуация на полуострове усугубится, ветер усилится, пройдут мощные ливни.