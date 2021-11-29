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В Ленобласти торжественно открыли памятник участникам Шлиссельбургского десанта

Тимур Шерзад
16:24 29.11.2021
Одним из полков морской пехоты, который участвовал в десанте, командовал тогда еще майор Василий Маргелов. Впоследствии он стал легендарным командующим Воздушно-десантными войсками, Героем СССР и генералом армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под Петербургом торжественно открыли памятник участникам Шлиссельбургского десанта времен Великой Отечественной. Это был еще один яростный эпизод в одной из попыток вырвать страдающий от голода Ленинград из тисков устроенной немцами блокады.

Открытие памятника подгадали к 80-й годовщине десанта, который был высажен 28 ноября 1941 года. 

Одним из полков морской пехоты, который участвовал в десанте, командовал тогда еще майор Василий Маргелов. Впоследствии он стал легендарным командующим Воздушно-десантными войсками, Героем СССР и генералом армии.

В торжественной церемонии приняли участие представители командования Воздушно-десантных войск, десантники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, рота почетного караула, представители Русской православной церкви, ветераны ВОВ, а также общественные организации с военно-патриотическими клубами.

Ранее жительницы блокадного Ленинграда рассказали, как, будучи детьми, помогали спасти город.

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