Несломленный город: ровно 80 лет назад началась блокада Ленинграда

Восьмого сентября в истории нашей страны печальная дата - день начала блокады Ленинграда войсками нацистской Германии. Ровно 80 лет назад в этот день вокруг города на Неве сомкнулось вражеское кольцо и начались страшные дни, месяцы и годы, унесшие сотни тысяч жизней.

Наталье Борисовне Ветошниковой через две недели 100 лет, а она в мельчайших деталях помнит все на своем веку. День начала блокады, как сейчас перед глазами. Это в квартале от ее дома на Большом проспекте Петроградской стороны разорвалась бомба. Первая из многих тысяч, сброшенных на Ленинград. Блокада разом обрушила все ее мечты. Учеба, работа, занятия спортом. Еще до войны она успела стать чемпионкой Советского Союза по теннису среди юниорок.

«Я утром просыпаясь говорила себе такую фразу: "Я от голода не умру, я должна выиграть первенство Союза". Вот это меня и спасло», - призналась Наталья Ветошникова.

А еще спасла работа отца, который чинил мебель. В доме всегда были запасы столярного клея. В самые жуткие, голодные дни осады из него варили студень. Ту страшную зиму 42-го года глава семейства, как и тысячи ленинградцев, не пережил.

«Когда папа умер, был страшный мороз. И мама его на саночках, таких детских, знаете, везла. Все завертывали в простыни. Без гроба, без всего», - рассказала Наталья Борисовна.

Часы в этой блокадной комнате, словно ленинградский метроном мысленно переносят в осажденный город. С его хлебными карточками, печками-буржуйками, тотальным голодом и ежедневными людскими потерями.

В руках главного хранителя музея обороны Ленинграда дневник блокадной школьницы Оли Орловой. Наша съемочная группа первая, кому демонстрируют этот уникальный экспонат. Ровным, каким-то даже недетским почерком на каждой странице первые страх, боль и ужасы блокадного города.

«Ощущение начала блокады, начала бомбежек и обстрелов - оно было совершенно кошмарным у людей. Еще одно ощущение - потрясающая бессонница. В ночь было несколько тревог, люди не спали. Некоторые начинали жить в бомбоубежищах», - объяснила главный хранитель мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Харлашова.

На ближние подступы к Ленинграду гитлеровские войска вышли еще в августе 41-го. Но даже неся тяжелейшие потери, Красная Армия продолжала сопротивляться, куда сильнее, чем ожидали немцы.

Спустя 80 лет защитник Ленинграда вернулся на теперь уже мирные берега Невы. Абраму Израилевич Миркину 101 год. В канун памятной даты он специально приехал из Орловской области в музей прорыв блокады. Помогли ему с этим «Волонтеры Победы». Трехмерная панорама - застывшая секунда боя за Невский пятачок, словно заново перенесла ветерана на Ленинградский фронт.

«Наша жизнь в армии была такая же, как и у ленинградских жителей. Такой же паек на 50 граммов хлеба получали. Так что мы трудно переживали это время вместе с жителями», - поделился своими воспоминаниями ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин.

Мужчина пока не знает, вернется ли сюда вновь. Возможно удастся. Уже будущей весной. Заодно и посмотрит - прижилась ли ровно восемь сентябрьских берез на берегу Невы.