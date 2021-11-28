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«Детства не было у нас»: жительницы блокадного Ленинграда рассказали, как будучи детьми помогали спасти город

Алексей Курильченко
Павел Кутаренко
19:50 28.11.2021
Две незнакомых друг с другом женщины из Ленинграда еще в совсем юном возрасте помогали на «Дороге жизни» - одна поддерживала движение «полуторок», а вторая в 15 лет стала рулевой парохода.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мемориал «Разорванное кольцо блокады». Две арки - символ окруженного города, а разрыв между ними это узкий коридор «Дороги жизни» по Ладожскому озеру. Клавдии Никитичне Гвоздиковой в 1941 году было всего 10 лет - она жила в деревне прямо у начала ледовой трассы, спасшей блокадный Ленинград.​

«Самолеты летели через Ваганово - и мы уже слышали по звуку, что это немцы. Такой звук был пронзительный и уже взрывы! Пирс бомбят. Когда замерзло озеро опять самолеты летели - трассу бомбят!», - рассказала Клавдия.

Под постоянными обстрелами и бомбежками она встретила и проводила сотни ​грузовиков-«полуторок». Помогала отпаивать горячим чаем водителей и их пассажиров-ленинградцев, которых вывозили в эвакуацию. Трасса по Ладоге стала дорогой и ее жизни.

«Знали, что это город спасают, едут круглые сутки машины. Мы в детстве только их видели, понимаете. Я плачу, многое могу рассказать, но слезы меня давят. Потому что детства не было у нас!», - рассказала блокадница.

​Вагановский спуск - именно отсюда ровно 80 лет назад отправились первые грузовики по ледовой трассе «Дороги жизни». Сейчас никакого льда на Ладоге нет, но тогда 22 ноября 41-го, озеро промерзло на 20 сантиметров.

​Эта дорога по только вставшему льду спасла Ленинград. Запасов продовольствия в окруженном городе оставалось всего на неделю, хлеба выдавали по 125 грамм на человека. Поэтому первой в город повезли муку, в каждой «полуторке» по 20 мешков - суточный паек для 10 тысяч ленинградцев. Сохранился уникальный график - где отмечен каждый день работы «Дороги жизни». Бомбежки, артобстрелы, но движение не останавливалось.

Но лед - ненадежный материал. И ученые выяснили, что если машины едут со скоростью 35 км/ч - он начинает резонировать и ломаться. Поэтому грузовикам предписали двигаться либо медленнее, либо быстрее - с минимальной дистанцией в 100 метров.​

«Это была не авантюра, это было не случайное действие - строительство дороги на льду. Наши с вами предки к этому подошли с научным знанием, со своим опытом и у них все получилось», - рассказал , заведующий музеем «Кобона. Дорога жизни» Сергей Марков.

В город везли продукты, горючее и материалы, из него эвакуировали женщин и детей - вывезли 1,5 миллиона человек. В мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда хранятся страшные свидетельства ​ - детские игрушки тех, кому не удалось добраться до другого берега. Трасса от Ваганово на западном берегу Ладоги до Кобоны на восточном - меньше 30 километров по прямой, только по прямой не ездили. ​Полыньи, трещины во льду - дорога простреливалась с позиций немецкой артиллерии. За машинами охотились самолеты, каждый четвертый грузовик не вернулся из рейса. ​Но теперь их возвращают к жизни.

Специалисты Северо-западного военно-исторического центра уже несколько лет поднимают и восстанавливают машины, погибшие на Ладоге.​ Со дна Ладожского озера подняли грузовик ЗИС-5. Восстановление заняло три года, а собрали его из нескольких машин. Зато теперь этот трудяга с «Дороги жизни» - как новенький, да еще и на ходу.

«Это однозначно свидетель и символ подвига! Все, что лежит здесь на дне Ладожского озера - это все символы. Это история, которую надо пытаться сохранить для будущих поколений», - рассказал реставратор военно-исторического центра СЗФО Игорь Поленов.

​Один из таких символов подвига - скромная гражданская «полуторка» на этой неделе заняла свое почетное место среди боевых машин в экспозиции музея «Прорыв Блокады Ленинграда». Когда эту машину подняли со дна сохранились только колеса, рама и руль - но в замке зажигания торчал ключ. ​Ее нашли всего в нескольких километрах от спасительного берега Кобоны. Героическая «полуторка» вернулась из небытия спустя 80 лет.

«Благодаря этой "машине-солдату" с территории "Большой земли" в Ленинград удалось доставить более миллиона тонн продуктов и предметов первой необходимости, а обратными рейсами эвакуировать сотни тысяч человек - спасти их от голода, холода, вражеских бомб и снарядов. Каждый рейс по этой дороге был настоящим подвигом», - сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

К 80-летию «Дороги жизни» по указу президента России все те, кто жил в блокадном городе и оборонял его, получили единовременную выплату - 50 тысяч рублей. В Петербурге и Ленинградской области таких осталось 65 тысяч человек. Благодаря таким людям город выстоял. И каждый - вне зависимости от возраста и рода деятельности вносил свой посильный вклад.​

«Дорога жизни» продолжила работать и тогда, когда на Ладоге сошел лед. На вахту заступили сотни судов - больших и малых. ​Ася Берштейн рассказывает - в свои 15 лет она стала рулевой парохода «Форель», что возил людей и грузы в осажденный Ленинград.​

​«Не достать было штурвал, я же маленькая была, тощая! Мне же не достать - ящик поставим - поставили, не достала - поставили еще», - рассказала Ася.

Стоя за штурвалом сразу на двух ящиках из -од снарядов, хрупкая девушка научилась «уходить» от пикирующих бомбардировщиков. И так из рейса снова в рейс, практически без отдыха.

​«Чувствовалось, что мы городу помогаем, очень помогаем и поэтому знали, что все от нас зависит. Надо знать, надо думать, делать все, что прикажут. И нельзя боятся - что бояться - война идет», - рассказал Ася.

​Ася Яковлевна и Клавдия Никитична не знакомы друг с другом - в годы блокады они были совсем еще девчонками. Но они выросли на «Дороге жизни» - делали, все что могли для того, чтобы Ленинград выжил. ​И не случайно у них одна и та же любимая песня, которую тогда на Ладоге пели и на подножке «полуторки», и на палубе парохода.

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