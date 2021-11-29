Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лукашенко заявил, что Минск не останется в стороне в случае начала войны в Донбассе

Андрей Аркадьев
15:03 29.11.2021
Белорусский лидер отметил, что Запад стал усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу.
Лукашенко заявил, что Минск не останется в стороне в случае начала войны в Донбассе
© Фото: Alex Halada, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Читайте нас на:

Западные страны понимают, на чью сторону встанет Минск при обострении ситуации в Донбассе или на границе с Россией, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности республики.

«Если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь», - приводятся его слова на официальном сайте президента.

Лукашенко указал на то, что Запад усиливает белорусско-украинскую границу, хотя для подобных действий нет никак оснований. Президент Белоруссии также сообщил о выводе на границу со стороны Украины воинского контингента численностью около 8 000 человек.

По словам главы белорусского государства, Минск считает мигрантов инструментом Запада, который используют в случае российско-украинского конфликта для сдерживания белорусских войск.

Лукашенко добавил, что на белорусско-польской границе произошло еще одно убийство мигранта, его тело подкинули белорусским пограничникам. Он напомнил, что аналогичный инцидент произошел накануне ночью.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация на белорусско-польской границе является образцом, показательным примером информационной войны. Также она отметила, что Запад «раскачивает» ситуацию в Белоруссии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:05 Армия
Путин подписал закон о праве отставников ВМФ носить кортики без оформления разрешения
13:58 Вопросы истории
Видео
Стойкость и презрение к захватчикам: как 80 лет назад погибла Зоя Космодемьянская
12:33 В стране и мире
Видео
После 50 дней голодовки: опубликовано видео с Саакашвили из зала суда
11:25 В стране и мире
Видео
Вирусолог предупредил о вырождении коронавируса из-за омикрон-штамма
07:20 В стране и мире
Видео
Прокуроры после трагедии на «Листвяжной» выявили почти 450 нарушений на шахтах Кузбасса
Популярное
Назван нормализующий давление овощ
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Диетолог назвала самый вредный орех
Названа главная опасность прошлогоднего картофеля
Видео
Прогулка по «красной зоне»: блогеры-антиваксеры посетили ковидные больницы
«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.