Лукашенко заявил, что Минск не останется в стороне в случае начала войны в Донбассе

Западные страны понимают, на чью сторону встанет Минск при обострении ситуации в Донбассе или на границе с Россией, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности республики.

«Если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь», - приводятся его слова на официальном сайте президента.

Лукашенко указал на то, что Запад усиливает белорусско-украинскую границу, хотя для подобных действий нет никак оснований. Президент Белоруссии также сообщил о выводе на границу со стороны Украины воинского контингента численностью около 8 000 человек.

По словам главы белорусского государства, Минск считает мигрантов инструментом Запада, который используют в случае российско-украинского конфликта для сдерживания белорусских войск.

Лукашенко добавил, что на белорусско-польской границе произошло еще одно убийство мигранта, его тело подкинули белорусским пограничникам. Он напомнил, что аналогичный инцидент произошел накануне ночью.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация на белорусско-польской границе является образцом, показательным примером информационной войны. Также она отметила, что Запад «раскачивает» ситуацию в Белоруссии.