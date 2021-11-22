В МИД РФ назвали ситуацию на польской границе примером информационной войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация на белорусско-польской границе является «образцом, показательным примером информационной войны».

«То, что мы сейчас видим на упомянутой мной белорусско-польской границе, является образцом, показательным примером информационной войны», - сообщила Захарова в ходе экспертно-медийного форума в МИА «Россия сегодня».

Ранее стало известно, что Великобритания направит на границу Польши и Белоруссии, где находятся несколько тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны Евросоюза, роту инженерных войск.

Из-за нескольких тысяч мигрантов, которые находятся на белорусско-польской границе, Польша усилила охрану в районе, стянула туда военных и пресекает попытки нелегалов проникнуть на территорию государства.