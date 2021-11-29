Путин подписал закон о праве отставников ВМФ носить кортики без оформления разрешения
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал право отставных офицеров ВМФ пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды без специальной регистрации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно поправкам, которые вносятся в закон «Об оружии», кортики отставников не надо будет регистрировать в Росгвардии и не потребуется получать соответствующее разрешение на его хранение и ношение.
Подписанный главой государства закон вступит в силу через год после его официального опубликования. Также президент продлил возможный срок службы для генералов, маршалов и адмиралов.
Напомним, на заседании 19 ноября Совет Федерации разрешил отставникам ВМФ носить кортики без регистрации.
Ранее Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, из-за которых уходящие с военной службы офицеры Военно-морского флота не могут оставить себе кортики. Раньше получить его можно было только после оформления специальных документов и выполнения ряда условий.
Материал подготовил Андрей Аркадьев