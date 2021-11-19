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Совфед разрешил отставникам ВМФ носить кортики без регистрации

Андрей Аркадьев
10:59 19.11.2021
Президент России Владимир Путин ранее поручил решить вопрос хранения кортиков для вышедших в отставку офицеров.
Совфед разрешил отставникам ВМФ носить кортики без регистрации
© Фото: Минобороны России
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Совет Федерации на заседании в пятницу, 19 ноября поддержал право отставных офицеров ВМФ РФ пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды.

Согласно поправкам, которые вносятся в закон «Об оружии», кортики отставных морских офицеров не будут подлежать специальной регистрации в Росгвардии и не потребуется получать соответствующее разрешение на хранение и ношение этого оружия.

Закон в случае подписания президентом РФ вступит в силу через год после его официального опубликования.

Ранее Владимир Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, из-за которых уходящие с военной службы офицеры Военно-морского флота не могут оставить себе кортики. Раньше получить клинок можно было только после оформления специальных документов и выполнения ряда условий.

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