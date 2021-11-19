Совфед разрешил отставникам ВМФ носить кортики без регистрации

Совет Федерации на заседании в пятницу, 19 ноября поддержал право отставных офицеров ВМФ РФ пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды.

Согласно поправкам, которые вносятся в закон «Об оружии», кортики отставных морских офицеров не будут подлежать специальной регистрации в Росгвардии и не потребуется получать соответствующее разрешение на хранение и ношение этого оружия.

Закон в случае подписания президентом РФ вступит в силу через год после его официального опубликования.

Ранее Владимир Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, из-за которых уходящие с военной службы офицеры Военно-морского флота не могут оставить себе кортики. Раньше получить клинок можно было только после оформления специальных документов и выполнения ряда условий.