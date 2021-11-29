Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Путин продлил возможный срок службы для генералов, маршалов и адмиралов

14:17 29.11.2021
Кроме этого, с военнослужащими, имеющими звание адмирала или генерал-полковника, может заключаться контракт до достижения ими возраста 70 лет. Имеющие нижестоящие звания имеют право служить до 65 лет. 
Путин продлил возможный срок службы для генералов, маршалов и адмиралов
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин подписал изменения к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». Они касаются предельного срока службы для некоторых категорий военнослужащих. 

Так, например, с генералами армии, адмиралами флота и Маршалами Российской Федерации по достижении ими предельного возраста пребывания на службе может заключаться новый контракт на срок, установленный решением президента России.

Также с военнослужащими, имеющими звание адмирала или генерал-полковника, может заключаться контракт до достижения ими возраста 70 лет. Другие категории военнослужащих имеют право служить до 65 лет. 

Закон вступает в силу тут же, после опубликования. 

Также Владимир Путин подписал закон о праве отставников ВМФ носить кортики без оформления разрешения. 

Материал подготовил Тимур Шерзад

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:05 Армия
Путин подписал закон о праве отставников ВМФ носить кортики без оформления разрешения
13:58 Вопросы истории
Видео
Стойкость и презрение к захватчикам: как 80 лет назад погибла Зоя Космодемьянская
12:33 В стране и мире
Видео
После 50 дней голодовки: опубликовано видео с Саакашвили из зала суда
11:25 В стране и мире
Видео
Вирусолог предупредил о вырождении коронавируса из-за омикрон-штамма
07:20 В стране и мире
Видео
Прокуроры после трагедии на «Листвяжной» выявили почти 450 нарушений на шахтах Кузбасса
Популярное
Назван нормализующий давление овощ
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Диетолог назвала самый вредный орех
Названа главная опасность прошлогоднего картофеля
Видео
Прогулка по «красной зоне»: блогеры-антиваксеры посетили ковидные больницы
«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.