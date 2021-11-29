Путин продлил возможный срок службы для генералов, маршалов и адмиралов

Президент России Владимир Путин подписал изменения к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». Они касаются предельного срока службы для некоторых категорий военнослужащих.

Так, например, с генералами армии, адмиралами флота и Маршалами Российской Федерации по достижении ими предельного возраста пребывания на службе может заключаться новый контракт на срок, установленный решением президента России.

Также с военнослужащими, имеющими звание адмирала или генерал-полковника, может заключаться контракт до достижения ими возраста 70 лет. Другие категории военнослужащих имеют право служить до 65 лет.

Закон вступает в силу тут же, после опубликования.

Также Владимир Путин подписал закон о праве отставников ВМФ носить кортики без оформления разрешения.

Материал подготовил Тимур Шерзад