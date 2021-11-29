Путин назвал Градского бесконечно талантливым и неординарным человеком
Президент России выразил соболезнования близким певца и композитора.
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Александр Градский был бесконечно ярким, талантливым и неординарным человеком. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России выразил соболезнования близким певца и композитора.
«Песни в исполнении мастера, все его проникновенное, пронзительно искреннее творчество отражали дух и настроение эпохи, служили вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви», - говорится на сайте Кремля.
По словам главы государства, светлая память о Градском навсегда сохранится в сердцах.
Музыканта не стало накануне. Он скончался в больнице от инфаркта головного мозга. Представитель театра «Градский Холл» рассказал, что прощание с народным артистом России состоится в самом театре 1 декабря.