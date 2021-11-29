В стране и мире Путин назвал Градского бесконечно талантливым и неординарным человеком Иван Линдеманн Президент России выразил соболезнования близким певца и композитора. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Александр Градский был бесконечно ярким, талантливым и неординарным человеком. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России выразил соболезнования близким певца и композитора. «Песни в исполнении мастера, все его проникновенное, пронзительно искреннее творчество отражали дух и настроение эпохи, служили вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви», - говорится на сайте Кремля. По словам главы государства, светлая память о Градском навсегда сохранится в сердцах. Музыканта не стало накануне. Он скончался в больнице от инфаркта головного мозга. Представитель театра «Градский Холл» рассказал, что прощание с народным артистом России состоится в самом театре 1 декабря. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика