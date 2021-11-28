Названа причина смерти Александра Градского

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался от инфаркта головного мозга. Музыкант был госпитализирован с инсультом в пятницу, 26 ноября, и находился в реанимации.

Спустя двое суток, в ночь на воскресенье, 28 ноября, не приходя в сознание, об этом сообщил Telegram-канал «112».



Александр Градский — один из основоположников русского рока, автор музыки к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов. Не один год музыкант принимал участие в качестве наставника в популярном шоу «Голос», начиная с самого первого его выпуска в 2012 году. При этом в первых трех сезонах в программе побеждали участники именно его команды. Также он был руководителем театра «Градский Холл».