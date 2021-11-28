Названы дата и место прощания с Градским
Предварительно, церемония прощания с известным певцом и композитором пройдет в театре «Градский холл» 1 декабря.
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Представитель театра «Градский холл» рассказал, что прощание с народным артистом России Александром Градским состоится в самом театре 1 декабря. На данный момент время прощания с композитором и певцом уточняется.
«Предварительно будет среда, здесь, в помещении «Градский холл», - сообщил представитель театра в беседе с ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Градский скончался на 73-ем году жизни. Причиной смерти артиста называют инфаркт головного мозга.