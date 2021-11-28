Названы дата и место прощания с Градским

Представитель театра «Градский холл» рассказал, что прощание с народным артистом России Александром Градским состоится в самом театре 1 декабря. На данный момент время прощания с композитором и певцом уточняется.

«Предварительно будет среда, здесь, в помещении «Градский холл», - сообщил представитель театра в беседе с ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Градский скончался на 73-ем году жизни. Причиной смерти артиста называют инфаркт головного мозга.