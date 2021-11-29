Власти Израиля одобрили отслеживание геолокации больных омикрон-штаммом COVID-19

Глава кабинета министров Израиля Нафтали Беннет подписал распоряжение, позволяющее сотрудникам спецслужбы ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) отслеживать геолокацию инфицированных новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение будет действовать до полуночи 2 декабря.

Тем самым, власти рассчитывают разорвать цепочки заболеваемости среди жителей страны, сообщается в пресс-релизе на сайте канцелярии премьер-министра.

Отслеживать местонахождение и перемещения заболевших будут при помощи мониторинга мобильных телефонов. В релизе отмечается, что решение о мониторинге будет приниматься исключительно в отношении заболевших новым штаммом, массовой слежки за гражданами не будет. Решение будет продлеваться ежедневно на основании статистики заболеваемости и при массовой вспышке будет отменено.

Ранее власти Израиля заявили о закрытии границ из-за нового штамма COVID-19 на две недели. Возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по окончании которого необходимо будет сделать еще один анализ на наличие COVID-19.

Израильтянам, вернувшимся из африканских стран c «красным уровнем» заболеваемости, к которому отнесены почти все страны Африки, придется проходить карантин в специализированных отелях.