Застрявшая в ЮАР туристка из России рассказала об эпидемической обстановке в стране

Туристка Татьяна, которая застряла в ЮАР из-за распространения омикрон-штамма, рассказала «Звезде» об эпидемической ситуации в Кейптауне.

«Я думаю, что придется лететь через Эфиопию, конечно. Здесь в Кейптауне нормальная ситуация. Я могу сказать, что чувствуешь себя достаточно безопасно, потому что все носят маски на улице. Я не могу сказать, что здесь какая-то страшная ситуация. МИД говорит лететь. Но когда ты вылетаешь куда-то, то застрять страшно», - поделилась она.

Ранее россиянин Алексей Алексеев, который застрял в Южно-Африканской Республике после прекращения авиасообщения между Россией и ЮАР из-за нового штамма коронавируса, рассказал «Звезде», что он вместе с другими согражданами собирается обратиться в посольство РФ, чтобы получить рекомендации.

Напомним, что в ЮАР выявили новый вариант коронавируса. Потенциально он опаснее предыдущих мутаций. С 28 ноября Россия перестала пускать иностранцев из нескольких стран Южной Африки и Гонконга, где тоже выявили случай заболевания омикроном.