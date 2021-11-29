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Застрявшая в ЮАР туристка из России рассказала об эпидемической обстановке в стране

Иван Линдеманн
12:28 29.11.2021
Причиной отмены авиаперелетов послужило обнаружение в Африке нового штамма коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Туристка Татьяна, которая застряла в ЮАР из-за распространения омикрон-штамма, рассказала «Звезде» об эпидемической ситуации в Кейптауне.

«Я думаю, что придется лететь через Эфиопию, конечно. Здесь в Кейптауне нормальная ситуация. Я могу сказать, что  чувствуешь себя достаточно безопасно, потому что все носят маски на улице. Я не могу сказать, что здесь какая-то страшная ситуация.  МИД говорит лететь. Но когда ты вылетаешь куда-то, то застрять страшно», - поделилась она.

Ранее россиянин Алексей Алексеев, который застрял в Южно-Африканской Республике после прекращения авиасообщения между Россией и ЮАР из-за нового штамма коронавируса, рассказал «Звезде», что он вместе с другими согражданами собирается обратиться в посольство РФ, чтобы получить рекомендации.

Напомним, что в ЮАР выявили новый вариант коронавируса. Потенциально он опаснее предыдущих мутаций. С 28 ноября Россия перестала пускать иностранцев из нескольких стран Южной Африки и Гонконга, где тоже выявили случай заболевания омикроном.

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