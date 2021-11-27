Захарова заявила, что Запад «раскачивает» ситуацию в Белоруссии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что страны Запада намерены вмешаться во внутренние дела Белоруссии. По словам Захаровой, решение было принято в ходе мероприятия в Вене, на котором представители стран Евросоюза, в том числе Германия и Австрия, обсуждали ситуацию в Белоруссии.

«Задумка участников считывается элементарно - убедить белорусов в древней мудрости о том, что "заграница им поможет". А заодно показать в очередной раз, что на демократию денег не жалко. Это же не три тысячи мигрантов на границе, на решение судьбы которых не нашлось рваного евро... Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом: не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри», -написала Захарова в Facebook.

Ранее Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося считать людьми тех, против кого были введены киевские санкции. Российский дипломат назвала слова, сказанные украинским лидером, «чудовищными».