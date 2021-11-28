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В Британии введут обязательный масочный режим

Роман Захаров
23:19 28.11.2021
Меры связаны с распространением нового штамма коронавирусной инфекции.
В Британии введут обязательный масочный режим
© Фото: Simon Belcher, imageBROKER.com, Globallookpress
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В Великобритании, начиная с 30 ноября, из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон» станет обязательным ношение масок в магазинах и других учреждениях, а также в общественном транспорте. Об этом говорится в сообщении здравоохранительного ведомства Соединенного Королевства.

«Правительство подтвердило, что временные меры предосторожности для предотвращения распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" в Британии вступают в силу во вторник. С 04.00 вторника 30 ноября маски для лица будут обязательными в магазинах и других учреждениях, таких как банки, отделения почты и парикмахерские, а также в общественном транспорте», - сказано в заявлении Минздрава Великобритании, опубликованном на сайте британского правительства.

Отмечается, что меры не будут действовать в отношении тех лиц, «которые от этого освобождены».

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил, что с 30 ноябре все въезжающие в страну будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции и соблюдать карантин до получения отрицательного результата.

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