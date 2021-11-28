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Мясников рассказал, чем опасен новый «омикрон»-штамм коронавируса

Валентина Пескова
09:08 28.11.2021
Появление новых разновидностей коронавируса происходит естественным путем, отметил врач, как и положено любому новому и неизученному инфекционному явлению.
Мясников рассказал, чем опасен новый «омикрон»-штамм коронавируса
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Медик и телеведущий Александр Мясников высказался о новом штамме коронавируса, мутацию которого назвали «омикрон». Как сообщили в СМИ, первым его носителем стал человек, больной СПИДом.

«Вирус мутирует, как и положено любому вирусу, и выживает тот вирус, который распространяется быстрее всего среди носителей. При этом смертность его возрастать особенно не должна, иначе распространение вируса приведет в исчезновению его же среды обитания», - отметил специалист в своем Telegram-канале.

Мясников считает, что проблема с новым «омикроном» не в перекрытии границ между странами, хотя на месяц-два эта мера может и сдержать его распространение, а в том, что промедление в тройной вакцинации пациентов из группы риска «рождает чудовищ» внутри границ и своей собственной страны.

По мнению медика, если смотреть на ситуацию здраво и трезво, то ситуация с мутациями коронавируса развивается на планете абсолютно естественным путем, и новые вирусы циркулируют по воздуху, пока не закончится процесс их ассимиляции.

«Звоночек сегодняшней информации: "омикроном" заболели полностью вакцинированные люди. Вечная история, как по Жюлю Верну "Из пушки на Луну", где средства защиты стимулируют средства нападения. Вечная история борьбы с инфекциями, ничего нового», - отметил Александр Мясников.

Борьба с новым COVID-19 и «омикрон»-штаммом, замечает врач, должна постепенно уйти из общественно-политической плоскости в медицинскую проблему. Как это в прошлые века уже было с туберкулезом, СПИДом, гепатитами, малярией, пневмококковыми инфекциями и гриппом. Это связано с разработкой новых вакцин, поиском противовирусных препаратов, то есть спокойной санитарно-просветительской работой.

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