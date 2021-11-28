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Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для въезжающих страну

Валентина Пескова
06:59 28.11.2021
Ужесточение правил связано с двумя случаями обнаруженного в стране нового штамма коронавируса «омикрон».
Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для въезжающих страну
© Фото: Julian Stratenschulte dpa Globallookpress
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Власти Великобритании ввели обязательное прохождение ПЦР-теста для всех лиц из разных стран, въезжающих в страну, а также режим самоизоляции до получения отрицательного результата на коронавирус.

Правила безопасности в Соединенном Королевстве ужесточены в связи с риском распространения нового штамма COVID-19 «омикрон».

«Помимо мер, которые мы сейчас принимаем, чтобы найти тех, кто за последние 10 дней побывал в странах повышенного риска, мы также потребуем изолироваться всех контактировавших с теми, у кого есть подозрение на заражение штаммом "омикрон"», - отметил глава британского правительства Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне.

Срок изоляции будет составлять десять дней, независимо от того, вакцинирован ли человек.

Премьер-министр Великобритании также отметил, что до конца неизученный еще штамм коронавируса «омикрон» способен передаваться даже между людьми, которые полностью вакцинированы.

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