Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для въезжающих страну

Власти Великобритании ввели обязательное прохождение ПЦР-теста для всех лиц из разных стран, въезжающих в страну, а также режим самоизоляции до получения отрицательного результата на коронавирус.

Правила безопасности в Соединенном Королевстве ужесточены в связи с риском распространения нового штамма COVID-19 «омикрон».

«Помимо мер, которые мы сейчас принимаем, чтобы найти тех, кто за последние 10 дней побывал в странах повышенного риска, мы также потребуем изолироваться всех контактировавших с теми, у кого есть подозрение на заражение штаммом "омикрон"», - отметил глава британского правительства Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне.

Срок изоляции будет составлять десять дней, независимо от того, вакцинирован ли человек.

Премьер-министр Великобритании также отметил, что до конца неизученный еще штамм коронавируса «омикрон» способен передаваться даже между людьми, которые полностью вакцинированы.