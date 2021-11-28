Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врачи назвали главные признаки образования тромбов

Светлана Иванова
09:59 28.11.2021
Тромбозы – одно из самых частых последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Осложнения могут развиться даже после выздоровления пациента.
Врачи назвали главные признаки образования тромбов
© Фото: Simone Brandt, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Тромбами называются сгустки свернувшейся крови. Их образование является нормальным физиологическим процессом, благодаря чему организм не погибает от кровопотери. Однако зачастую тромбы развиваются внутри вен, в результате чего сгусток может оторваться, попасть в кровоток и закупорить сосуды в сердце, мозге или легких. Так возникают инфаркт, инсульт, тромбоэмболия легочной артерии и другие опасные состояния.

На развитие тромбоза головного мозга могут указывать сильная головная боль, нарушение симметрии лица, путаница в речи, ухудшение зрения или онемение конечностей.

По ряду признаков можно определить, что в венах формируется тромб. Главными их них являются отек, внезапные боли, судороги, изменение цвета и температуры кожи, сообщает портал «Медик форум».

Отек развивается в месте закупорки сосуда. В таком случае эту конечность «раздувает». Внезапные боли в ногах могут свидетельствовать о тромбозе глубоких вен. Судороги – указывать на нарушение кровообращения, возникающее  из-за закупорки сосуда. Также могут произойти изменения цвета или температуры кожи: она краснеет, синеет или резко бледнеет, становится глянцевой, горячей и чешется.

Тромбозы – одно из самых частых последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Осложнения могут развиться даже после выздоровления пациента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:24 В стране и мире
Названа причина смерти Александра Градского
10:17 В стране и мире
Число пострадавших на шахте в Кузбассе возросло до 76
09:47 В стране и мире
Видео
Авария с двумя фурами и легковушкой произошла под Красноярском
09:43 В стране и мире
Видео
В Беверли-Хиллз замечен предположительно заминированный подозрительный фургон
09:59 В стране и мире
Врачи назвали главные признаки образования тромбов
Популярное
Видео
Прогулка по «красной зоне»: блогеры-антиваксеры посетили ковидные больницы
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Россиян предупредили о панических атаках и «ковидном тумане» после коронавируса
Видео
Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.