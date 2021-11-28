Врачи назвали главные признаки образования тромбов

Тромбами называются сгустки свернувшейся крови. Их образование является нормальным физиологическим процессом, благодаря чему организм не погибает от кровопотери. Однако зачастую тромбы развиваются внутри вен, в результате чего сгусток может оторваться, попасть в кровоток и закупорить сосуды в сердце, мозге или легких. Так возникают инфаркт, инсульт, тромбоэмболия легочной артерии и другие опасные состояния.

На развитие тромбоза головного мозга могут указывать сильная головная боль, нарушение симметрии лица, путаница в речи, ухудшение зрения или онемение конечностей.

По ряду признаков можно определить, что в венах формируется тромб. Главными их них являются отек, внезапные боли, судороги, изменение цвета и температуры кожи, сообщает портал «Медик форум».

Отек развивается в месте закупорки сосуда. В таком случае эту конечность «раздувает». Внезапные боли в ногах могут свидетельствовать о тромбозе глубоких вен. Судороги – указывать на нарушение кровообращения, возникающее из-за закупорки сосуда. Также могут произойти изменения цвета или температуры кожи: она краснеет, синеет или резко бледнеет, становится глянцевой, горячей и чешется.

Тромбозы – одно из самых частых последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Осложнения могут развиться даже после выздоровления пациента.