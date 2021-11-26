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Врач рассказал об опасности для людей с варикозом во время болезни COVID-19

Кира Карон
06:33 26.11.2021
По словам эксперта, образование тромбов, в свою очередь, может привести к летальному исходу, поэтому важно вовремя начать лечение варикоза.
Врач рассказал об опасности для людей с варикозом во время болезни COVID-19
© Фото: Michael Memminger CHROMORANGE Globallookpress
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Хирург-флеболог Армен Авакян предупредил, что коронавирусная инфекция особенно опасна для людей с варикозом. Он объяснил, какие последствия могут возникнуть из-за COVID-19 с пораженной болезнью веной.

«Если у человека варикозные вены и он переболел коронавирусом, есть высокий риск развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов, такое мы встречаем регулярно. Человек может прожить сто лет с варикозным расширением вен, и никакие тромбофлебиты и тромбозы не образуются. Но это (варикозная вена, – Прим. ред.) как мина замедленного действия, в любой момент она может затромбироваться, тромб может оторваться. При коронавирусной инфекции сгущается кровь, и вероятность тромбоза в разы увеличивается», – констатировал он.

Как добавил врач, образование тромбов, в свою очередь, может привести к летальному исходу, поэтому важно вовремя начать лечение варикоза.

«Тромбофлебит может быть восходящим, он может начаться на голени, на бедре, пойти выше, в паховую область, и через подкожную вену попасть в глубокую вену. Из подкожной вены тромб может "улететь" в глубокую бедренную вену. Таким образом образуется тромбоэмболия легочной артерии. Тромб обрывается и попадает в сердце, в легочную артерию, и это смертельно. Современная медицина позволяет лечить варикоз в любой стадии, и важно вовремя начать лечение», – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Пациентам с варикозом после перенесенной коронавирусной инфекции необходимо принимать антикоагулянты – разжижающие кровь препараты, посоветовал он.

Ранее заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что летальность от коронавирусной инфекции превышает летальность от свиного гриппа в 50 раз. По словам Логунова, сейчас главная цель человечества - получить коллективный иммунитет и снизить летальность.

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