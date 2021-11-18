Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кардиолог назвала основные причины образования тромбов в сердце

Марина Крижановская
22:23 18.11.2021
Врач-кардиолог рассказала об основных причинах возникновения тромбов в сердце и болевых ощущениях, препровождающих это заболевание.
Кардиолог назвала основные причины образования тромбов в сердце
© Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о том, что же такое тромбы в сердце, как это появляется и какие имеет признаки, а также поделилась профилактикой этого заболевания. Она сообщила, что в первую очередь тромбы в сердце образуются в коронарных артериях, питающих сердечную мышцу.

Именно в коронарных артериях  чаще всего случается отложение холестериновых бляшек, которые под воздействием воспаления лопаются, например во время коронавирусной инфекции. Далее образуются тромбы и развивается некроз сердечной мышцы, приводящий к инфаркту миокарда.

Кардиолог сообщила, что заболевание это очень серьезное, ежегодно уносящее жизни около одного миллиона россиян.

«Во время развития в коронарных артериях тромбоза человек начинает испытывать давяще-сжимающие боли за грудиной, длящиеся около 15 минут, появляется слабость и потливость, страх смерти, одышка, тошнота и рвота. Человек может начать задыхаться и, если эти боли длятся более 15 минут, то самым правильным решением в этом случае будет - это вызвать скорую помощь», - рассказала она на своем YouTube-канале.

Вторым вариантом образования тромба в сердце кардиолог назвала мерцательную аритмию. Это распространенное нарушения ритма сердца, прогрессирующее с возрастом - чем человек старше, тем выше риск для данного заболевания, передающегося по наследству. Врач описала особенность мерцательной аритмии - предсердия сокращаются хаотично, а желудочки - как у обычного здорового человека. Сама аритмия здоровью человека не угрожает, но в этот момент в предсердиях могут образовываться тромбы во время нарушения ритма сердца.

«Если приступ мерцательной аритмии длится меньше 24 часов, то вероятность тромбоза низкая, если больше, то врачи, как правило, даже не пытаются восстановить такое нарушение ритма сердца, но пытаются дать пациенту коагулянты для растворения всех тромбов. Лишь потом приступают к восстановлению ритма», - дополнила она.

Часто пациенты начинают более суток ждать, что аритмия сама по себе пройдет, но лучше в таких случаях сразу обращаться за медицинской помощью. Анна Кореневич добавила, что эти приступы возникают бессимптомно и пациенты просто о них не знают.

«Первый признак того, что у них есть мерцательная аритмия - это инсульт», - сказала доктор.

Она подытожила, что если пациент испытывает выраженный дискомфорт, неритмичное сердцебиение, слабость и одышку, то он должен срочно обратиться за медицинской помощью. Далее наступает ответственность врачей. Кардиолог призывает обращать внимание на свое сердце для предупреждения развития тромбоза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:35 В стране и мире
В Госдуме рассмотрят поправки по МРОТ и прожиточному минимуму до 24 ноября
20:48 Армия
Видео
Шойгу оценил важность вклада журналистов в успехи Вооруженных сил
17:30 Армия
Видео
Самолеты ВТА РФ с эвакуируемыми гражданами покинули Афганистан
16:59 В стране и мире
Видео
Путин пообещал адекватную реакцию России на военную активность НАТО у границ страны
19:42 В стране и мире
Видео
Путин пообещал россиянам рост соцвыплат на фоне индексации прожиточного минимума и МРОТ
Популярное
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
На Болдуина подали в суд из-за отсутствия эпизода со стрельбой из пистолета в сценарии фильма
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Видео
В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.