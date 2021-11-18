Кардиолог назвала основные причины образования тромбов в сердце

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о том, что же такое тромбы в сердце, как это появляется и какие имеет признаки, а также поделилась профилактикой этого заболевания. Она сообщила, что в первую очередь тромбы в сердце образуются в коронарных артериях, питающих сердечную мышцу.

Именно в коронарных артериях чаще всего случается отложение холестериновых бляшек, которые под воздействием воспаления лопаются, например во время коронавирусной инфекции. Далее образуются тромбы и развивается некроз сердечной мышцы, приводящий к инфаркту миокарда.

Кардиолог сообщила, что заболевание это очень серьезное, ежегодно уносящее жизни около одного миллиона россиян.

«Во время развития в коронарных артериях тромбоза человек начинает испытывать давяще-сжимающие боли за грудиной, длящиеся около 15 минут, появляется слабость и потливость, страх смерти, одышка, тошнота и рвота. Человек может начать задыхаться и, если эти боли длятся более 15 минут, то самым правильным решением в этом случае будет - это вызвать скорую помощь», - рассказала она на своем YouTube-канале.

Вторым вариантом образования тромба в сердце кардиолог назвала мерцательную аритмию. Это распространенное нарушения ритма сердца, прогрессирующее с возрастом - чем человек старше, тем выше риск для данного заболевания, передающегося по наследству. Врач описала особенность мерцательной аритмии - предсердия сокращаются хаотично, а желудочки - как у обычного здорового человека. Сама аритмия здоровью человека не угрожает, но в этот момент в предсердиях могут образовываться тромбы во время нарушения ритма сердца.

«Если приступ мерцательной аритмии длится меньше 24 часов, то вероятность тромбоза низкая, если больше, то врачи, как правило, даже не пытаются восстановить такое нарушение ритма сердца, но пытаются дать пациенту коагулянты для растворения всех тромбов. Лишь потом приступают к восстановлению ритма», - дополнила она.

Часто пациенты начинают более суток ждать, что аритмия сама по себе пройдет, но лучше в таких случаях сразу обращаться за медицинской помощью. Анна Кореневич добавила, что эти приступы возникают бессимптомно и пациенты просто о них не знают.

«Первый признак того, что у них есть мерцательная аритмия - это инсульт», - сказала доктор.

Она подытожила, что если пациент испытывает выраженный дискомфорт, неритмичное сердцебиение, слабость и одышку, то он должен срочно обратиться за медицинской помощью. Далее наступает ответственность врачей. Кардиолог призывает обращать внимание на свое сердце для предупреждения развития тромбоза.