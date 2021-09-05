Рогозин рассказал, когда нужно пригласить Маска на космодром Восточный

Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что Илона Маска можно было бы пригласить на космодром Восточный после окончания строительства его второй очереди. При этом гендиректор Роскосмоса уточнил, что после завершения работ планируется запуск космического корабля «Орел».

«Надо его (Илона Маска) приглашать тогда, когда мы закончим вторую очередь (космодрома Восточный), когда пойдут уже пуски не просто "Ангары". Мы же там собираемся запускать новый пилотируемый корабль», - отметил Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, что новый пилотируемый космический корабль «Орел» проходит испытания перед полетом. Этим он поделился в беседе с президентом России Владимиром Путиным.