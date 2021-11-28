СМИ сообщили о смерти Градского

В СМИ появилась информация о смерти известного российского музыканта, певца, композитора Александра Градского. Он скончался, согласно данным прессы, на 73-м году жизни.

Как сообщает газета «Известия», музыкант умер в 02:10 ночи в воскресенье, 28 ноября. Официально данная информация не подтверждена. Накануне, по по данным журналистов, стало известно, что его состояние после госпитализации оставалось тяжелым.

Ранее журналисты сообщили, что 26 ноября Александру Градскому стало плохо в собственном доме и его госпитализировали с подозрением на инсульт. Даниил Градский, сын музыканта, отказался комментировать состояние отца после информации прессы.