Градского госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт
Музыканту стало плохо в собственном доме.
© Фото: Anatoly Lomokhov,Global Look Press
Российского певца, известного композитора Александра Градского госпитализировали в медицинское учреждение с подозрением на инсульт. Музыканту стало плохо в собственном доме.
Об этом сообщает Telegram-канал «112». Кроме того, известно, что Градский уже жаловался на ухудшение самочувствия, однако в то время, говорится в СМИ, госпитализация ему не потребовалась.
Ранее гражданская жена кинопродюсера Марка Рудинштейна сообщила о состоянии супруга после информации о перенесенном инфаркте. Наталья рассказала, что кинопродюсер находится в больнице под наблюдением врачей.