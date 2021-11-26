Градского госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт

Российского певца, известного композитора Александра Градского госпитализировали в медицинское учреждение с подозрением на инсульт. Музыканту стало плохо в собственном доме.

Об этом сообщает Telegram-канал «112». Кроме того, известно, что Градский уже жаловался на ухудшение самочувствия, однако в то время, говорится в СМИ, госпитализация ему не потребовалась.

Ранее гражданская жена кинопродюсера Марка Рудинштейна сообщила о состоянии супруга после информации о перенесенном инфаркте. Наталья рассказала, что кинопродюсер находится в больнице под наблюдением врачей.