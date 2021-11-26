Сын Градского отказался комментировать состояние отца после его госпитализации

Сын известного российского музыканта, певца, композитора Александра Градского Даниил, отвечая на вопрос «Звезды» о состоянии здоровья его отца, отказался давать какие-либо комментарии. Напомним, что артиста, по информации СМИ, госпитализировали в больницу с инсультом.

«Не могу, не хочу. Простите, ничего личного», - говорит Даниил.

По данным СМИ, Александр Градский почувствовал себя плохо дома. Ранее было известно, что артист жаловался на дурное состояние, но в тот момент госпитализация ему не понадобилась.