Полянский заявил, что «Саммит за демократию» может подорвать ООН

Организованный США «Саммит за демократию» может подорвать ООН и вызвать больше проблем и разногласий. Таким мнением поделился первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Запланированный так называемый "Саммит за демократию" - достойная сожаления инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы. История учит нас, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит», - написал Полянский в своем Twitter.

С подобным заявлением накануне выступили послы РФ и КНР в США Анатолий Антонов и Цинь Ган. По мнению дипломатов, саммит противоречит развитию современного мира и способен вызвать идеологическую конфронтацию.

Ранее на саммит пригласили 110 стран без РФ и КНР. В Кремле же негативно отреагировали на созыв без России и Китая, и назвали это попыткой провести новые «разделительные линии» между странами.