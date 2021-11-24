Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле назвали «саммит демократий» без России и Китая попыткой провести новые «разделительные линии»

Егор Левин
12:50 24.11.2021
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, политика, которую пытаются насаждать во всем мире Соединенные Штаты, совершенно не коррелируется с общими настроениями в мире.
В Кремле назвали «саммит демократий» без России и Китая попыткой провести новые «разделительные линии»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

В Кремле негативно отреагировали на созыв США «саммита демократий» без России и Китая и назвали это попыткой провести новые «разделительные линии» между странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что таким образом Соединенные Штаты пытаются «приватизировать демократию».

«Мы бились-бились в начале 1990-х годов, чтобы эти разделительные линии сокращать и убирать. Но сейчас США, к сожалению, предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении», - сказал он.

По словам представителя Кремля, такое положение вещей никак не согласовывается с общемировыми политическими настроениями, так как «все больше стран предпочитают сами решать, как жить, не оглядываясь ни на кого».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:01 В стране и мире
В Карелии опрокинулся туристический автобус с 34 пассажирами
12:56 В стране и мире
Песков: ежегодная пресс-конференция Путина состоится до Нового года
12:52 В стране и мире
В Кремле оценили идею пригласить антипрививочников в «красную зону»
12:38 В стране и мире
Видео
«Королева среди актеров»: Дроботенко о ролях Нины Руслановой
12:11 В стране и мире
В России выявлены 33 558 новых случаев коронавируса
Популярное
Мясников рассказал, какие продукты запрещены при простуде и гриппе
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.