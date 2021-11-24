В Кремле назвали «саммит демократий» без России и Китая попыткой провести новые «разделительные линии»

В Кремле негативно отреагировали на созыв США «саммита демократий» без России и Китая и назвали это попыткой провести новые «разделительные линии» между странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что таким образом Соединенные Штаты пытаются «приватизировать демократию».

«Мы бились-бились в начале 1990-х годов, чтобы эти разделительные линии сокращать и убирать. Но сейчас США, к сожалению, предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении», - сказал он.

По словам представителя Кремля, такое положение вещей никак не согласовывается с общемировыми политическими настроениями, так как «все больше стран предпочитают сами решать, как жить, не оглядываясь ни на кого».