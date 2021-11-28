«Политкорректный Диснейленд»: реконструкция Нотр-Дама возмутила архитекторов

Исповедальни, алтари и классические скульптуры заменят предметами современного искусства при реконструкции собора Парижской Богоматери, пострадавшего при пожаре в 2019 году. Об этом сообщает обозреватель The Daily Telegraph, который ознакомился с проектом реконструкции. По данным журналиста, также будет предложено новое музыкальное сопровождение и световые эффекты, чтобы вызывать у посетителей эмоции.

Четырнадцать капелл, следующих одна за другой, оформят в соответствии с разными темами: сотворение мира, Авраам, исход из Египта, пророки, после чего представят разные континенты, при этом упор будет сделан на Азию и Африку. Финальную капеллу планируют посвятить окружающей среде.

Цитаты из Библии на разных языках будут спровоцированы на стены, там появятся в том числе надписи на мандаринском наречии китайского языка.

Опрошенные автором материала, выдержки из которого приводит ИноТВ, эксперты раскритиковали проект реконструкции.

«Как будто бы Дисней вошел в Нотр-Дам. То, что они предлагают сделать с Нотр-Дамом, никогда бы не сделали с Вестминстерским аббатством или с собором Святого Петра в Риме. Это похоже на тематический парк, выглядит очень по-детски и тривиально, учитывая величие места», - указал урбанист и архитектор Морис Кюло.

Другой специалист назвал происходящее «сумасшедшей политкорректностью». Он подчеркнул, что малейшее изменение в таком место нужно проводить с огромной осторожностью, а не превращать «Нотр-Дам в экспериментальный литургический шоурум, которого нигде нет».

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Тогда огонь уничтожил большую часть шпиля, треть крыши здания и легендарные часы.