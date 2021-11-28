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В Госдуме обсудят передачу автомобилей нарушителей пострадавшим

Алексей Курильченко
18:15 28.11.2021
Работа над законопроектом по ужесточению наказания нарушителей ПДД практически завершена.
В Госдуме обсудят передачу автомобилей нарушителей пострадавшим
© Фото: Russian State Duma, Globallookpress
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Государственная дума России рассмотрит законопроект об ужесточении наказания нарушителей ПДД. Одна из инициатив подразумевает изъятие автомобилей виновников нарушения для возмещения материального вреда пострадавших. Об этом заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Есть случаи, когда водителей привлекали по 400-500 раз. Они демонстративно показывают всем, что закон не работает... Надо вносить изменения в закон, в уголовный закон, что эти действия должны быть уголовно наказуемыми, срок, лишение свободы, машина должна уйти на погашение долгов по возмещению материального ущерба», - цитирует слова Пискарева РИА Новости.

Глава комитета отметила, что работа по законопроекту уже практически завершена.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев сообщил о плане ужесточения правил дорожного движения. Данное решение было обнародовано на фоне смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погибли автоблогер Саид Губденский и президент Федерации авто- и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

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