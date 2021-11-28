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Врач из ЮАР назвала основные признаки заражения омикрон-штаммом

Светлана Иванова
17:38 28.11.2021
Сильная усталость и головная боль первыми появляются при инфицировании новым штаммов COVID-19. При этом обычных для коронавирусной инфекции признаков нет, отметила доктор.
Врач из ЮАР назвала основные признаки заражения омикрон-штаммом
© Фото: Tshekiso Tebalo, XinHua, Globallookpress
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Первые и основные признаки заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» - сильная усталость и головная боль. Повышение температуры или боль в горле при этом возникают редко. Об этом сообщила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе. Специалист также занимается врачебной практикой в пригороде столицы африканской страны Претории.

Врач подчеркнула, что обычных для COVID-19 симптомов не наблюдалось, определить диагноз удалось только после проведенного тестирования. Также у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, уточнила доктор. Она добавила в беседе с ТАСС, что ее пациентам не понадобилась госпитализация.

«Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород. Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2 - 3 дня. Все это время они проводили дома», - рассказала врач.

Кутзе отметила, что в основном омикрон-штаммом заражаются молодые люди, больше половины из них не прошли курс вакцинации от коронавируса.

По мнению председателя Медицинской ассоциации ЮАР, не стоит поддаваться панике до получения более точных результатов о поведении нового вида коронавируса. Доктор, сославшись на свой опыт работы с инфицированными омикроном, считает некоторые принятые меры излишними и не соответствующими существующей угрозе.

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