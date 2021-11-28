Врачи определили группу риска для омикрон-штамма

Люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще других возрастных групп поступают в больницы после заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили медики из Южно-Африканской Республики, где впервые был обнаружен мутировавший вирус.

«Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии», - рассказала руководитель отделения интенсивной терапии больницы Криса Хани Барагваната в городе Соуэто Рудо Матива.

Она добавила, что порядка 65% госпитализированных не были привиты, а большинство остальных получило лишь одну дозу вакцины, цитирует специалиста газета Times of Israel.

Ряд медиков считает, что «омикрон» отличает высокая контагиозность. Однако некоторые специалисты полагаю, что подобные умозаключения преждевременны.

Сейчас в России нет случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон». Специалисты Роспотребнадзора активно работают над секвенированием геномов коронавируса.