Сенатор: омикрон-штамм COVID-19 уже есть в России

Член Совета Федерации Владимир Круглый заявил, что в России уже зафиксирована новая серьезная разновидность COVID-19 - штамм «омикрон».

Источником его, считают в Совфеде, могут быть граждане, недавно посетившие Египет. Сенатор призвал коллег из правительства закрыть авиасообщение с курортной африканской страной, пока данный штамм коронавируса еще не изучен.

Как заявили медики из ЮАР, где данный штамм и был обнаружен, наиболее уязвимы к заражению мутацией «омикрон» оказываются молодые люди. В больницы страны поступают в основном люди в возрасте 20-30 лет, инфицированная новым штаммом COVID-19, при этом в основном среди них - непривитые.

В связи с новым опасным и неизученным пока еще штаммом, чтобы предотвратить его распространение в свои страны, уже закрыли границы Израиль и Великобритания.