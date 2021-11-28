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Автоэксперт оценил идею выдавать медсправки водителям после тестов на наркотики

Светлана Иванова
16:42 28.11.2021
Подобная инициатива будет эффективно работать только в том случае, если медицинские учреждения, оказывающие подобные услуги, будут контролироваться, считает специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал идею изменения процедуры получения медицинских справок для ГИБДД, которые требуются водителям для получения или обмена водительского удостоверения. В частности, речь идет об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».

Как рассказал эксперт в беседе со «Звездой», подобная инициатива будет эффективно работать только в том случае, если медицинские учреждения, оказывающие подобные услуги, будут контролироваться.

В частности, Сажин обратил внимание на то, что сейчас существует рынок получения медицинских справок для водительского учреждения без посещения врачей.

«Скорее всего, эти анализы будут предоставлять на коммерческой основе. Равно как и стоимость справки, это сейчас коммерческая услуга на получение  водительского удостоверения либо на обмен его, и все это будет работать только в том случае, если рынок справок, в котором выдается без посещения врачей, без посещения данного медицинского учреждения, его закроют, аналог справки на получение оружия», - выразил предположение специалист.

Он также призвал ужесточить контроль над работой медицинских комиссий, которые выдают справки, и возлагать ответственность на подобные учреждения, если водитель, получивший там документ, будет систематически попадаться с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

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Автоэксперт оценил идею выдавать медсправки водителям после тестов на наркотики
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