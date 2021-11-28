Автоэксперт оценил идею выдавать медсправки водителям после тестов на наркотики
Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал идею изменения процедуры получения медицинских справок для ГИБДД, которые требуются водителям для получения или обмена водительского удостоверения. В частности, речь идет об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».
Как рассказал эксперт в беседе со «Звездой», подобная инициатива будет эффективно работать только в том случае, если медицинские учреждения, оказывающие подобные услуги, будут контролироваться.
В частности, Сажин обратил внимание на то, что сейчас существует рынок получения медицинских справок для водительского учреждения без посещения врачей.
«Скорее всего, эти анализы будут предоставлять на коммерческой основе. Равно как и стоимость справки, это сейчас коммерческая услуга на получение водительского удостоверения либо на обмен его, и все это будет работать только в том случае, если рынок справок, в котором выдается без посещения врачей, без посещения данного медицинского учреждения, его закроют, аналог справки на получение оружия», - выразил предположение специалист.
Он также призвал ужесточить контроль над работой медицинских комиссий, которые выдают справки, и возлагать ответственность на подобные учреждения, если водитель, получивший там документ, будет систематически попадаться с признаками алкогольного и наркотического опьянения.