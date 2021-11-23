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Минздрав РФ подготовил проект новой процедуры получения медсправок для водителей

Валентина Пескова
10:37 23.11.2021
Особенное внимание теперь будет уделено потенциальным водителям из группы риска, у которых могут иметься скрытые наркологические зависимости.
Минздрав РФ подготовил проект новой процедуры получения медсправок для водителей
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В Министерстве здравоохранения РФ предложили изменить процедуру получения медицинских справок для ГИБДД, которые требуются водителям для получения или при обмене на новые уже имеющихся прав на вождение автомобиля.

В документе теперь впервые идет речь об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».

Как уточняет «Коммерсант», специальное исследование некоторым водителям для получении справки теперь будут назначать квалифицированные наркологи, если у пришедшего на комиссию человека будут заметны выраженные признаки наркомании или алкоголизма - дрожь в руках, пониженный пульс, возбуждение, следы от уколов или повышенная потливость.

Также изменится процедура исследования мочи на содержание в ней наркотиков по решению нарколога. Водителей будут отправлять на лабораторный анализ в независимости от результата экспресс-теста.

В предыдущей редакции документа водителей также планировалось еще и проверять на алкоголизм с помощью дорогостоящих CDT-тестов. Однако после вмешательства президента РФ данное предложение признали ненужным, так как стоимость справки в таком случае составляла бы до 5000 рублей в отдельных регионах РФ.

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