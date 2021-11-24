Эксперт дал советы автолюбителям по время изменчивой погоды предзимья

Москва встала в десятибалльные пробки из-за снегопада. ЦОДД рекомендовал автолюбителям воздержаться от поездок до улучшения дорожной ситуации. До 20 часов в столице прогнозируется мокрый снег с дождем.

Автоэксперт Владимир Сажин посоветовал водителям быть предельно внимательными при управлении транспортного средства во время предзимья, когда погода быстро меняется.

«Заморозки имеют место быть, и дорога немножко такая, блестит, есть небольшие признаки гололеда, соответственно, когда выезжаешь на дорогу, нужно соблюдать меры безопасности. Лучше ездить аккуратно, дистанция, и не совершать каких-либо резких маневров. Классика, о которой говорили неоднократно», - пояснил Сажин.

Во время предзимья погода носит изменчивый характер: мокрый снег и дождь, ночное понижение температуры и утренний гололед приводят к резкому увеличению числа аварий на дорогах.