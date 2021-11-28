В Роспотребнадзоре опровергли появление омикрон-штамма COVID-19 в России

В России пока не было случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон». Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он добавил, что сейчас специалисты активно работают над секвенированием геномов коронавируса. Исследуются материалы, в том числе от пациентов, которые недавно посещали зарубежные страны, передает РИА Новости.

Ранее член Совета Федерации Владимир Круглый сообщил, что в России уже обнаружен штамм «омикрон». Источником его могут быть граждане, недавно посетившие Египет. По мнению сенатора, необходимо на время закрыть авиасообщение со страной.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что появление омикрон-штамма коронавируса не должно служить поводом для паники. Как заявила Вуйнович, на данный момент не существует доказательств того, что вакцины будут неэффективны против мутации.

Ранее медики из ЮАР заявили, что молодые люди наиболее уязвимы к заражению омикрон-штаммом коронавируса — в стране госпитализируют людей в возрасте 20-30 лет, в основном, непривитых.