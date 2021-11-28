Израиль закрывает границы из-за нового омикрон-штамма коронавируса

В Израиле обеспокоены появлением новой опасной мутации штамма коронавируса «омикрон», в связи с чем власти приняли решение закрыть границы страны для всех иностранных граждан на две недели.

О результатах заседания комиссии с участием ключевых министров и медицинских специалистов, сообщила канцелярия премьер-министра Нафтали Бенета.

«На заседании были приняты следующие решения: иностранцам из всех стран будет запрещен въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям», - говорится в пресс-релизе.

Решение немедленно вступило в силу с момента его оглашения. Возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по окончании которого необходимо будет сделать еще один анализ на наличие COVID-19.

Израильтянам, вернувшимся из африканских стран c «красным уровнем» заболеваемости, к которому отнесены почти все страны Африки, придется проходить карантин в специализированных отелях. Кроме того, комиссия заявила о цифровой слежке за гражданами, в случае подтверждения того, что они являются носителями нового штамма «омикрон».