«За "Спартак" болеет интеллигенция»: Мацуев назвал утратой смерть Градского

Российский пианист Денис Мацуев назвал смерть народного артиста России, певца и композитора Александра Градского, который умер в ночь на воскресенье от инфаркта головного мозга, огромной утратой для музыкального сообщества. Как рассказал «Звезде» Мацуев, Градский был обладателем уникального тембра голоса, пение артиста отличала ярко выраженная индивидуальность.

«Это огромная потеря для нашего цеха. Незаурядная личность с уникальным тембром, уникальным диапазоном, со своей интонацией, со своей фразой, со своей узнаваемостью, с уникальным погружением в образ, глубиной подачи», - подчеркнул Мацуев.

Пианист добавил, что утрату из-за ухода Градского понесло и сообщество болельщиков футбольного клуба «Спартак».

«Наш цех болельщицкого "Спартака" тоже понес огромную утрату, он болел за "Спартак", многие интеллигентные люди болеют за "Спартак", и актеры, и композиторы, и музыканты. Светлая память Александру Борисовичу», - отметил музыкант.

Рок-исполнителя также отличали замечательный юмор и тонкость в общении, рассказал Мацуев.

Один из основоположников русского рока, автор музыки к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов умер в реанимации, куда был доставлен в пятницу, 26 ноября. Градскому было 72 года.