Дружинина назвала голос Градского даром Бога

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский, который умер в ночь на воскресенье, 28 ноября, смог полностью реализовать себя в творчестве. Уверенность в этом выразила народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина в беседе со «Звездой».

«Это был талантливейший человек, отдавший весь свой талант, все свои возможности и силы тому дело, которому он служил», - сказала Дружинина.

Она добавила, что речь идет как о его исполнительской карьере, так и роли наставника в популярном шоу «Голос». Режиссер подчеркнула, что Градскому голос был дан от Бога.

«Богом данный голос. Голос всегда от Бога, другое дело, как его огранить, реализовать, раскрыть этот божий дар человеком, вот у него все получилось», - подчеркнула Дружинина.

Она добавила, что музыкант был очень ярким, солнечным и талантливым человеком, который любил жить и работать.

В пятницу, 26 ноября, Александр Градский был госпитализирован в больнице с инсультом и находился в реанимации. Спустя двое суток, в ночь на воскресенье он умер, не приходя в сознание.

Александр Градский является одним из основоположников русского рока, автором музыки к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов.