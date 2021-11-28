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«Не человек, а целый мир»: воспитанник Градского назвал трагедией смерть музыканта

Светлана Иванова
12:09 28.11.2021
Певец и композитор Александр Градский умер в ночь на воскресенье в возрасте 72 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский, который умер в ночь на воскресенье от инфаркта головного мозга, был веселым и добрым человеком. Об этом рассказал «Звезде» финалист шоу «Голос», солист театра «Градский Холл» Михаил Озеров. В музыкальном конкурсе молодой человек участвовал в команде рок-музыканта.

 Озеров назвал смерть Градского настоящей трагедией.

«Нет такого слова. Чтобы описать масштаб трагедии. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир. Личности, равной ему из ныне живущих, просто нет, и это не фигура речи. Он был абсолютно во всем уникален и абсолютно во всем гениален», - подчеркнул Озеров.

По его словам, музыкант запомнится всем «веселым, добрым, гениальным, великим и бессмертным».

Один из основоположников русского рока, автор музыки к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов умер в реанимации, куда был доставлен в пятницу, 26 ноября. Градскому было 72 года.

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