Глава СК РФ Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Градского
Композитора, который за два дня до трагедии был госпитализирован с подозрением на инсульт, ушел из жизни на 73 году жизни.
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Возглавляющий Следственный Комитет РФ Александр Бастрыкин назвал уход из жизни композитора Александра Градского огромной потерей для всех людей и мира музыки.
«Его умение оставаться искренним и добродушным навсегда останутся примером для будущих представителей музыкального искусства», - выразил соболезнования председатель СК РФ.
Ранее соболезнования родным и близким музыканта, а также всем поклонникам творчества Александра Градского выразил Первый канал, где композитор неоднократно, включая текущий сезон, был наставником шоу «Голос».
Александра Градского не стало на 73-м году жизни, он умер в больнице, куда за два дня до этого был госпитализирован с подозрением на инсульт. Официальной причиной смерти назван инфаркт головного мозга.