Глава СК РФ Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Градского

Возглавляющий Следственный Комитет РФ Александр Бастрыкин назвал уход из жизни композитора Александра Градского огромной потерей для всех людей и мира музыки.

«Его умение оставаться искренним и добродушным навсегда останутся примером для будущих представителей музыкального искусства», - выразил соболезнования председатель СК РФ.

Ранее соболезнования родным и близким музыканта, а также всем поклонникам творчества Александра Градского выразил Первый канал, где композитор неоднократно, включая текущий сезон, был наставником шоу «Голос».

Александра Градского не стало на 73-м году жизни, он умер в больнице, куда за два дня до этого был госпитализирован с подозрением на инсульт. Официальной причиной смерти назван инфаркт головного мозга.