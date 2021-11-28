Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

Руководство Первого канала выразило соболезнования в связи со смертью музыканта Александра Градского, которого не стало на 73-м году жизни.

«Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича», - отмечено на сайте телекомпании.

Александр Градский много лет не один год принимал участие в качестве наставника в популярном шоу «Голос», начиная с самого первого его выпуска в 2012 году. При этом в первых трех сезонах в программе побеждали участники именно его команды. Далее в двух сезонах его участники занимали второе и первое места.

Известно, что 26 ноября певца госпитализировали с подозрением на инсульт. 28 ноября 2021 года Александр Градский скончался в реанимации больницы.